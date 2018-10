Il Racing Club de Avellaneda ha confermato nella giornata di ieri le cifre dell'affare che ha portato l'attaccante Lautaro Martinez all'Inter. Nel corso dell'assemblea dei soci, infatti è stato confermato che l'Inter ha versato al club argentino la cifra di 14 milioni di euro, con bonus fissati in 7 milioni di euro e legati a diversi fattori.



In particolare, nel corso della trasmissione Racing Maniacos, il tesoriere del club, Pablo Mena, ha spiegato quali sono le condizioni affinché possano concretizzarsi i bonus per 7 milioni di euro presenti negli accordi con l'Inter: "Le variabili sono: gol segnati, partite giocate e posizionamento finale in Champions League".