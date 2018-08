Continua la querelle tra Inter e Real Madrid per Luka Modric. Il croato per settimane è stato il malcelato sogno dei nerazzurri, che però hanno trovato di fronte un muro, eretto in prima persona dal presidente Perez. Che, chiuso il mercato, ha denunciato i nerazzurri alla Fifa per contatti ritenuti illeciti con il giocatore. Ma non solo.



FURIA REAL - Secondo quanto riferito da Cadena Ser, il Real è infuriato con l’entourage del giocatore, capeggiato da Vlado Lemic, perché avrebbe offerto Modric non solo all’Inter, ma anche a un altro top club europeo. Per questo, starebbe pensando di intraprendere un’azione legale anche contro di loro, in quanto avrebbero agito alle spalle del club. Sembra adesso lontano anche il rinnovo di contratto, con cospicuo adeguamento, paventato nelle ultime settimane. Florentino Perez, irritato con l'entourage del croato, avrebbe deciso di chiudere ogni rapporto.