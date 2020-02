La Juventus è alla finestra sul mercato degli attaccanti. Nei pensieri dei dirigenti bianconeri c'è sempre Mauro Icardi (in Spagna scrivono che il Real Madrid sarebbe pronto a inserirsi sul bomber argentino offrendo in cambio Jovic e Modric all'Inter), che a giugno il Paris Saint-Germain può riscattare per 70 milioni di euro.



La stessa valutazione di Gabriel Jesus. Secondo Tuttosport, il nazionale brasiliano classe 1997 (sotto contratto fino al 2023 col Manchester City) è un pallino dell'allenatore Maurizio Sarri ed entrambi (in alternativa) interessano tantissimo alla Juventus. Data sulle tracce pure del 19enne olandese Myron Boadu, in forza all'AZ Alkmaar.