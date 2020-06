"I nerazzurri seguivano il marocchino da tempo, poi dopo la sfida di Champions giocata a novembre in Germania la passione per l’esterno volante è diventata molto di più". Così La Gazzetta dello Sport racconta il percorso che ha portato Achraf Hakimi all'Inter: "Conte si è immaginato di avere tra le mani quella freccia che aveva dominato sulla fascia destra e Suning l’ha messo davvero nel mirino.



Il Real d’altra parte non ha mai pensato di riprenderselo, anche perché Zidane sulla destra stravede per Carvajal e non avrebbe garantito ad Hakimi il minutaggio che si sarebbe aspettato (e meritato). La rosa dei Blancos da sfoltire e il bisogno di mettere in cassa milioni freschi hanno quindi reso la trattativa possibile. Fondamentale è stata la scelta fatta dal giocatore: Conte è una garanzia. E chissà quanto sarà stato contento ieri sera l’allenatore, quando a cena ad Appiano Marotta e Ausilio gli dicevano che non deve più sognare: Hakimi è pronto per l’Inter".