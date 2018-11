Luka Modric all'Inter? L'affare, sì, è ancora possibile, non semplice, quasi impossibile per gennaio, ma sì, la pista che porterebbe il croato a Milano è ancora tutta da scoprire grazie allo zampino sia del presidente Florentino Perez, che quest'estate si è opposto duramente alla cessione, sia del prossimo neo-ad dell'Inter, Beppe Marotta.Secondo la stampa spagnola e il Corriere dello Sport il Real Madrid non ha alcun intenzione di rinnovare il contratto del talento croato che quindi rimarràCon solo un anno e mezzo di contratto rimasto e, ma non solo così non è stato finora, ma l'argomento non sarà nemmeno trattato. Aprendo di fatto un nuovo solco in cui inserirsi.Il, sostanzialmente, vuole una cessione a giugno per lanciare l'assalto aedanche con uno spazio di manovra sia economico che salariale maggiore.L'Inter studia il colpo e grazie apotrà di nuovo trattare direttamente con Perez. I rapporti con l'Inter si erano di fatto congelati dopo i ricorsi alla FIFA per le violazioni dei regolamenti (sconfessate poi dagli agenti), ma ora il canale si può riaprire. E vedere Modric in nerazzurro non è più un'utopia.