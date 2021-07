Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'Inter vuole risolvere il futuro di Radja Nainggolan entro la giornata di giovedì quando il club nerazzurro si ritroverà per il primo giorno di ritiro. L'obiettivo è quello di non arrivare a doverlo convocare per iniziare la stagione e chiudere quindi prima il suo addio.