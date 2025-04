Inter, il recupero di Taremi è vicino. Pastorello: "Presto di nuovo in gruppo"

Calciomercato

Mehdi Taremi è pronto a tornare in gruppo. L'attaccante dell'Inter, rientrato infortunato dal ritiro con l'Iran, con cui aveva giocato - segnando due goal - contro l'Uzbekistan, a breve sarà nuovamente a disposizione di Simone Inzaghi. Ha saltato le partite di campionato con Udinese e Parma e quella di Champions League contro il Bayern Monaco, ma contro il Cagliari potrebbe andare in panchina.

PASTORELLO - Il rientro a breve in gruppo è stato testimoniato da un foto pubblicata da Federico Pastorello sul suo profilo Instagram. L'agente nerazzurro ha postato un selfie insieme a Taremi accompagnato dalla scritta "Presto di nuovo in squadra". Ben più di un indizio sulle condizioni del numero 99, alle prese con un risentimento muscolare agli addutori della coscia sinistra.

CAGLIARI - In caso di rientro per la partita di sabato 12 aprile contro il Cagliari, Taremi andrà in panchina. Hanno occasione di giocare, invece, Davide Frattesi, autore del goal-vittoria contro il Bayern Monaco, Stefan De Vrij, che può dare il cambio ad Acerbi, Nicola Zalewski e Marko Arnautovic. L'austriaco potrebbe partire dall'inizio al fianco di uno tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram.