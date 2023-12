13esima vittoria del campionato, +4 sulla Juventus, + 9 confermato sul Milan.Solita storia anche stavolta: guai a sbagliare, ché Inzaghi subito ti frega.che Lautaro scarta senza aspettare di tornare a Milano per essere sotto l’albero. Retropassaggio sciagurato (suggerito dal compagno Gila, peraltro), dribbling sul povero Provedel e sinistro ad anticipare la scivolata disperata proprio di Gila.col miglior Zaccagni di stagione, un Immobile di nuovo appuntito, Felipe finalmente minaccioso.giusto una fiammata di Rovella in avvio di ripresa, per l’unica parata di Sommer in tutta la partita. Il raddoppio di Thuram chiude la partita, un’altra volta con la firma della ThuLa:L’errore clamoroso difino a quel momento più intraprendente e anche più bella dell’Inter e di certo migliore della squadra che pascola senza gloria a metà classifica dopo quasi mezza stagione.29esimo gol del 2023. Sarri rinuncia in partenza a Luis Alberto (dentro Kamada) e come previsto non rischia Romagnoli.Immobile è scattante e di buon umore, ma non è mai pericoloso perché nessuno lo innesca come servirebbe. Il centrocampo laziale regge, perché Inzaghi lascia fare. Come sempre, cerca di stare lontano dai guai e perciò di fronte a un avversario tanto aggressivo cosa fa? Ragiona e si lascia aggredire, tanto sa che prima o poi qualcuno sbaglia.La rincorsa degli altri sarà dura, così come ora sarà durissima rimproverare a Inzaghi di avere sacrificato il primo posto nel girone di Champions alla trasferta nel suo ex stadio, dove peraltro aveva perso due volte su due nelle stagioni precedenti. L’Inter vera per l’obiettivo vero,ma non perché siano più forti del Napoli o del Milan, ma solo perché Inzaghi a Torino ha evitato di rischiare. Il campionato come il Giro d'Italia: non gli serviva vincere anche quella tappa, l’importante era che Allegri non prendesse l’abbuono dello scontro diretto. Tanto prima o dopo c’è un Genoa che arriva a darti una mano.A San Siro ha distrutto Milan e Fiorentina e abbattuto il muro di Mourinho. Attacca bene (39 gol, 10 in più del Milan, secondo attacco) e difende meglio (-7) con Sommer all’undicesimo clean sheet del campionato. Chi può fermarla?Marusic ha rovinato tutto e non sapremo mai come sarebbe andata.Il secondo tempo è stato ovviamente più semplice per l’Inter, che ha rischiato solo una volta in avvio, per un pallone che Rovella strappa a Calhanoglu, prima di sparacchiarlo su Sommer. Poi l’attesa del raddoppio, che Thuram (controllo di destro e gol col sinistro), firma sul filtrante di Barella. Sipario e fuga.@GianniVisnadi