Inter in campo in vista del Lecce. Questo il report ufficiale diramato dal club nerazzurro: "Dopo la doppia seduta di allenamenti di ferragosto, la squadra in mattinata ha proseguito il lavoro in vista della prima partita di Serie A TIM 2019/2020 contro il Lecce. Dopo il riscaldamento, i nerazzurri hanno svolto torello ed esercizi tecnico-tattici".