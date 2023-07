Romelu Lukaku ci riprova. Dopo tutto quello che è accaduto, con la possibilità addirittura di passare alla Juventus, l'attaccante belga ha chiamato nuovamente l'Inter e Zhang per vedere se ci potevano essere gli estremi per ricucire il proprio rapporto con i colori nerazzurro. Al momento però il muro è altissimo e il presidente interista non avrebbe alcuna intenzione di perdonare il calciatore. Non solo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela un retroscena legato allo spogliatoio nerazzurro. Anche il gruppo è fortemente indispettito con la punta belga e non accetterebbe di buon occhio un eventuale ritorno a Milano del giocatore.