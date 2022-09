Talmente sicuri da avereÈ l'ultimo, curioso retroscena del lungo corteggiamento condotto dalnei confrontie di. Un corteggiamento andato avanti fino alle ultime ore del calciomercato estivo, con esito infruttuoso e smentita di ogni pronostico.Perché un po' tutti si dava come molto probabile che alla lungae cedesse il difensore centrale slovacco. E a darlo praticamente per scontato erano tecnici e dirigenti del club francese, che secondo quanto è stato rivelato stamani dall'Equipe volevano). Una spedizione che, muovendosi fra sport e marketing, pare abbia raggiunto obiettivi importanti ( QUI ). Ma che sul piano sportivo non è andata come l'allenatore avrebbe auspicato perché non gli sono stati messi a disposizione i rapporti richiesti.Nel testo pubblicato dal quotidiano sportivo franceseIn particolare, i rapporti si sarebbero fatti particolarmente tesi fra Campos e Henrique, entrambi portoghesi. Al secondo è stata affidata la missione di piazzare i giocatori compresi nella lunga lista degli esuberi e provare a incassare 150 milioni di euro.né ci si poteva aspettare molto di diverso. Il PSG è un fortissimo compratore, ma se si tratta di vendere fa fatica a realizzare cifre elevate.. Ma non sono arrivati, sicché adesso si è creato uno strascico di tensioni che vede Henrique nel mirino di Campos e del suo alleato Galtier.due squadre che saranno avversarie del PSG nel girone di Champions League. Il timore che Antero Henrique abbia rinforzato la concorrenza, oltre a mancare gli obiettivi richiesti, aggiunge malumore a malumore. T