AFP via Getty Images

Dopo l'avventura all'Olympique Marsiglia,, formazione a cui è legato da un contratto fino al 2025. Difficilmente, però, l'argentino resterà in nerazzurro. Sembra essere praticamente certa la sua cessione, resta solamente da decidere solo la destinazione.: come riporta TycSports, Correa è un'idea concreta per i Millonarios, che avrebbero già manifestato il loro interesse al giocatore.

Ora, prima che si passi alle eventuali proposte ufficiali, il River aspetterà di capire che posizione prenderà l'Inter su di lui e sul suo futuro, per capire quali margini di trattativa ci potrebbero essere.