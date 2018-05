Arrivato a gennaio del 2015 dalla Dinamo Zagabria (prestito oneroso con obbligo di riscatto, 3+5 milioni), Brozovic è quasi stato ammortato interamente. Le sue prestazioni elevate dell’ultimo periodo hanno rivalutato il cartellino del centrocampista croato. I tifosi interisti ora lo amano, ma nel passato lo hanno contestato per i suoi atteggiamenti (i suoi applausi ironici allo stadio che lo fischiava al momento del cambio contro il Bologna in questa stagione). La società osserva, si gode il momento positivo di Marcelo e valuterà. Perché, come scrive la Gazzetta dello Sport, sull’altare del fair play finanziario potrebbe finirci proprio Brozovic: Santa Plusvalenza non è molto riconoscente...