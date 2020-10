"Ci tengo a ringraziare tutto lo staff, la società, i miei compagni e non ultimi tutti i tifosi Nerazzurri, siete grandi! In bocca al lupo per tutto Grazie Inter" Con queste parole postate sul proprio profilo instagram e sui canali social, l'ormai ex-terzino dell'Inter, Kwadwo Asamoah ha voluto ringraziare il club nerazzurro con cui ha da poco rescisso il suo contratto.