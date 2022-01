Dopo l’ufficialità del trasferimento alla Sampdoria, Stefano Sensi ha voluto salutare i tifosi dell’Inter con un messaggio su Instagram: “L’Inter è esattamente questo: un urlo di gioia che ti rimane in testa. Il mio è un arrivederci ma voglio ringraziare chi ha sempre creduto in me, dalla società ai compagni di squadra. Un grazie speciale ai tifosi nerazzurri, presenti anche nei momenti più difficili. A presto Inter”.