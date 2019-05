Un colpo di grande livello in entrata e uno altrettante importante in uscita. Protagonista della vicenda è l'Inter e coinvolge direttamente anche l'Atletico Madrid. Sì perché il club nerazzurro è sempre più vicino dall'annunciare l'acquisto di Diego Godin dai Colchoneros e per fargli spazio lascerà i nerazzurri l'ex compagno di reparto Joao Miranda.



IL SAN PAOLO TRATTA - Secondo quanto riportato da Fox Sport in Brasile, il futuro del difensore brasiliano non sarà più all'Inter nononstante un contratto in scadenza 30 giugno 2020. Il San Paolo ha espresso un forte interesse per riportare i patria l'ex Atletico Madrid e sta trattando il suo acquisto.



INGAGGIO E MINUSVALENZA - L'Inter è pronta anche ad uno sconto pur di liberare spazio salariale e risparmiare i 3,5 milioni di euro annui (7 circa lordi) previsti da contratto. Per evitare una minusvalenza, invece, il club nerazzurro dovrà incassare per il cartellino non meno di 3,3 milioni di euro. A conti fatti, con un'offerta all'Inter da 5 milioni l'affare potrebbe andare in porto consentendo anche ai nerazzurri di realizzare una, seppur piccola, plusvalenza.