La gara contro il Sassuolo si rivela ancora una volta complessa per l'Inter, che contro i neroverdi conserva un ruolino di marcia tutt'altro che invidiabile. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“L’Inter si fa più forte, ma il Sassuolo gli resta sempre sullo stomaco, come un pasto troppo pesante sotto il sole d’agosto. L’anno scorso perse entrambe le partite e la statistiche raccontano che dall’inizio del 2015 è stata sconfitta ben 7 volte dai neroverdi, almeno 3 volte che contro ogni altro rivale nello stesso periodo. Tuttavia, l’alibi della bestia nera non regge”.