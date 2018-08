L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia le difficoltà che ha incontrato l'Inter in fase di costruzione della manovra. Lì in mezzo era atteso Modric, spiega la "Rosea", ma d'altronde neanche il Sassuolo poteva contare sul croato.



“La leggerezza svampita con cui Miranda stende Di Francesco, per un rigore non limpidissimo, è lo spot dell’approccio disastroso di tutti. Skriniar, al primo stop, e Nainggolan probabilmente avrebbero trasmesso scosse salutari. Erano attese difficoltà in costruzione, là dove non è arrivato Modric. Ma nemmeno il Sassuolo ha Modric, eppure ha imparato in un amen il nuovo verbo dell’ottimo De Zerbi e ha sempre creato dal basso con personalità e coraggio”.