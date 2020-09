Piero Ausilio e Beppe Marotta, come spesso ribadito in questo periodo, stanno lavorando assiduamente alle cessioni in casa nerazzurra. In particolare quella di Dalbert che, rientrato dal prestito alla Fiorentina, non rientra più nel progetto tecnico della società.



Per l’esterno brasiliano classe ’93, secondo Sportitalia, si sarebbe fatto avanti il Sassuolo. I neroverdi infatti sono in cerca di un sostituto sulla fascia sinistra vista la probabile partenza di Rogerio direzione Newcastle.