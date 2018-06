Dopo la trattativa tramontata per Pinamonti, il Sassuolo torna a bussare alla porta dell'Inter per un altro giovane. Questa volta nel mirino dei neroverdi c'è il centrocampista Nicolò Zaniolo, per il quale Squinzi è pronto a investire circa 6 milioni di euro. Una trattativa che potrebbe decollare, con i nerazzurri che manterrebbero il diritto di recompra.