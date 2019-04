Più terreno di conquista che fortino inespugnabile. L'Inter a San Siro concede troppi punti e secondo la Gazzetta dello Sport, se Spalletti riuscisse a risolvere questo problema, i nerazzurri potrebbero ancora lottare col Napoli per il secondo posto.



“Il tecnico toscano è riuscito a guadagnare ben poche soddisfazioni in carriera contro la Juventus E con un filotto di vittorie anche il secondo posto sarebbe alla portata. Ma intanto c’è da ribaltare un dato che più di tutti spiega l’andamento altalenante della stagione: per i punti conquistati in casa, l’Inter oggi sarebbe sesta in classifica (31 punti in 16 gare; nove vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte), mentre nelle gare in trasferta è seconda insieme all’Atalanta, dietro alla Juve (30 punti in 17 partite; nove vittorie, tre pareggi e 5 k.o.). Ecco che allora aumenta la lista dei motivi per puntare alla vittoria contro la Juve, unica big d’Italia che Spalletti non ha ancora battuto nella sua avventura in nerazzurro. Un regalo che il tecnico vuole fare prima di tutto ai suoi tifosi, ma anche a se stesso. In fondo sono sempre i risultati a scrivere il futuro”.