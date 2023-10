Lo stadio delll'Inter a Rozzano? La risposta potrebbe essere positiva perché oggi la giunta comunale del comune dell'hinterland milanese continua a lavorare ed approvare ordini del giorno che spingono per la costruzione dell'impianto nerazzurro nell'area comunale. Oggi la maggioranza ha approvato il via libera allo studio di fattibilità tenendo però prioritaria la questione viabilità.



OK ALLO STADIO - A prendere perola è il sindaco Gianni Ferretti che ha certificato il via libera mantenendo però una speranza: "Come maggioranza abbiamo valutato che avere lo stadio sul nostro territorio porterebbe a un’importante ricaduta economica per i cittadini e per le attività commerciali, ovviamente prima di approvare il progetto va valutata e garantita una nuova viabilità che eviti ricadute sul territorio".



SAN SIRO - "È certo che l’Inter sta valutando la situazione. Da tifoso interista sarei entusiasta, oltre che da sindaco rozzanese, ma da una parte spero che San Siro rimanga il tempio del calcio".