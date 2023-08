La grana stadio a Milano continua ad alimentare il dibattito dell'opinione pubblica. Nelle ultime settimane acquisisce sempre più importanza anche il tema dei concerti che potrebbero ora svolgersi non più solo a San Siro ma anche negli altri stadi che potrebbero sorgere nell'hinterland. Mentre il Milan lavora per creare la propria nuova casa a San Donato, l'Inter invece si è impegnata a Rozzano. Il sindaco della cittadina, Gianni Ferretti, ha affrontato il tema al Giornale. ecco le sue parole.



'BEN VENGANO' - "Se l’Inter deciderà di costruire il proprio stadio a Rozzano, non posso che essere favorevole perché porterebbe benefici alla città. Ovviamente bisognerà valutare bene la questione viabilità e trasporti. Gli eventi musicali oltre alle partite di calcio? Ben vengano. Sono sicuro che eventi sportivi e concerti non possono che migliorare la situazione di Rozzano e avere un impatto economico positivo. Importante è che le cose vengano realizzate con criterio, rispettando l’ambiente", ha concluso il sindaco.