L’Inter ha ottenuto un’esclusiva fino al 2024 per valutare la possibilità di realizzare il nuovo stadio a Rozzano, nell’area di proprietà di Bastoni e Brioschi. Il sindaco del paese, Giovanni Ferretti De Luca, si è dichiarato entusiasta della soluzione. "Sono contentissimo, da tifoso e da sindaco - ha dichiarato a Repubblica - questa è un’opportunità molto importante per la nostra cittadina”.



BUROCRAZIA SEMPLICE - Il primo cittadino di Rozzano ha anche fatto capire che in termini di burocrazia, la situazione risulta abbastanza agevole: "Il nuovo Pgt (piano di governo del territorio, ndr), che sarà adottato in maniera definitiva a settembre - continua Ferretti De Luca - prevede già volumetrie importanti in quell’area che coprono abbondantemente quelle necessarie per costruire uno stadio”.



LO STADIO - La costruzione dovrebbe basarsi principalmente sull’impianto sportivo. Non c’è spazio, o meglio, non c’è alcun motivo di costruire strutture che vadano oltre la necessità di ospitare partite e tifosi. "In zona c’è già tutto - ha concluso il sindaco - il mall di Milanofiori e alcuni alberghi”. Le uniche zone aggiuntive potrebbero essere un eventuale museo o alcuni servizi di ristorazione per i tifosi.