Emergenza finita, almeno per il momento. L’Inter può tirare un sospiro di sollievo per l’impegnativa trasferta di Napoli, dove finalmente il centrocampo ritroverà quasi tutti gli interpreti. Una bellissima notizia per Antonio Conte, che ha vissuto le ultime settimane incrociando le dita nella speranza di non incorrere in altri guai. Chi ha giocato non ha tradito le attese, anzi, uomini che sembravano ai margini, come Borja Valero, hanno evidenziato come il lavoro del tecnico salentino stia dando i suoi frutti e come L’Unità di intenti sia un marchio di fabbrica di questa nuova Inter, che può fidarsi di tutti i propri componenti.



SI RICOMPONE LA COPPIA - Ma Sensi e Barella sono mancati tantissimo, sono mancati per qualità di palloni giocati e per personalità. Senza loro due manca qualcosa e per la partita di Napoli, almeno l’ex Sassuolo, è sicuro della convocazione. Qualche riflessione in più va fatta su Barella, che forse avrà bisogno di qualche giorno in più, ma anche lui potrebbe almeno finire in panchina. L’Inter, inoltre, recupererà anche Brozovic, assente per squalifica nell’ultima di campionato contro il Genoa.



FILE DA RIAGGIORNARE - Brozovic e Sensi stanno bene, Barella vorrebbe aggiungersi ma l’Inter non ha fretta. I nerazzurri, nei nomi, stanno tornando quelli che al Camp Nou hanno mostrato di potersela giocare contro il Barcellona e questo è un aspetto che molto può cambiare del destino della squadra di Conte. A questi si aggiungerà un altro nome, con Vidal in cima alla lista dei preferiti. Da Gagliardini, Borja, Vecino (che si sono dimostrati bravissimo contro il Genoa) a Sensi, Brozovic, Gagliardini, con Barella pronto a tornare e Vidal che lentamente avanza. Il centrocampo dell’Inter cambia, si trasforma, come le ambizioni di inizio campionato e quelle di adesso. Bisogna riaffiorante tutto.