Milan già agli ottavi, Napoli e Lazio eliminate e l'Inter? Agli spareggi playoff. Era questo il verdetto dei gironi della Uefa Youth League, la Champions League a livello giovanile. Oggi tramile sorteggio a Nyon, la Uefa ha completato gli accoppiamenti dei playoff fra le squadre seconde qualificate tramite i gironi e quelle approdate a questo punto della competizione attraverso il "percorso dei Campioni" ovvero quei club che hanno vinto i campionati nazionali, ma non hanno una prima squadra qualificata nella competizione maggiore.



E la Primavera di Christian Chivu affronterà in gara secca in trasferta in Grecia l'Olympiacos, arrivata ai sorteggi grazie ai successi contro il Lecce (campione d'Italia sconfitto 6-2 fra andata e ritorno) e gli azeri del Gabala, battuti per 7-0 di aggregato.



TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI

Basilea-Bayern Monaco

Partizan-Braga

Olympiacos-Inter

Zilina-Borussa Dortmund

Nantes-Siviglia

Mainz-Barcellona

Midtjylland-Lipsia

Az Alkmaar-Atletico Madrid