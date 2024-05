Inter: il tesoretto dai prestiti, riscatti e ritocchi, prende forma l'estate di Ausilio

quanto basta per affrontare la stagione che verrà. Rispetto alle ultime annate, stando anche alle dichiarazioni rilasciate recentemente dal ds Piero Ausilio e dall’ad Beppe Marotta,Peraltro già iniziati con gli ingaggi certi a parametro zero di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, che andranno a colmare i vuoti in organico lasciati dalle partenze di Davy Klaassen e Stefano Sensi in mediana e di Alexis Sanchez per quanto concerne il reparto avanzato.: ossia, per ogni calciatore nuovo che dovesse arrivare, dovrà essere creato spazio salariale con le cessioni.- E proprio da qui inizierà il lavoro soprattutto di Piero Ausilio e del suo braccio destro Dario Baccin, chiamati ae più calde, senza per questo dimenticare i vari Andrei Radu, Lucien Agoumé, Mattia Zanotti e i fratelli Sebastiano e Francesco Pio Esposito. Nella prima schiera figurano giocatori che hanno goduto di maggiore continuità di impiego e che hanno per questo più opportunità di far scattare i diritti di riscatto concordati un anno fa - 4 milioni per Oristanio in favore del Cagliari, 7 per Vanheusden in favore dello Standard Liegi, 10 per Correa ma soltanto in caso di qualificazione alla prossima Champions League - o che, come nel caso di Carboni abbiano mostrato sprazzi di un potenziale ancora da far esplodere del tutto e che saranno sacrificati soltanto a condizioni economiche ritenute particolarmente vantaggiose.che l’area tecnica e Simone Inzaghi reputeranno necessari. Dall’eventuale aggiunta diin considerazione delle carte di identità di De Vrij (32 anni) e Acerbi (36 anni) ad un giocatore in attacco con caratteristiche fisiche e tecniche diverse da quelle di Arnautovic. Uno come Albert Gudmunsson del Genoa o un calciatore simile. Per concludere con, in scadenza di contratto nell’estate 2025. Per bocca di Ausilio, l’Inter è rimasta soddisfatta del rendimento di Emil Audero, sul quale pende un diritto di riscatto a 7 milioni di euro e per il quale una decisione verrà presa nelle prossime settimane. Perché nelle retrovie si muovono due giovani profili su tutti, destinati nelle intenzioni a crescere con calma alle spalle dell’estremo difensore della nazionale svizzera., che ingolosisce club economicamente più competitivi come quelli della Premier League. E poi c’è la soluzione low cost, ma ad oggi meno pronta per l’immediato, rappresentata dal 2002, in forza al Leuven e nel giro dell’Under 21 belga.