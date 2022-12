A FcInter1908.it parla il tifoso Facchinetti: "I top club ogni anno perdono centinaia di milioni di euro, il problema è grosso. Mancano capitali, ma persiste la spinta continua nel prendere il giocatore più forte e più costoso. Si perdono soldi, ma sembra siano tutti obbligati a spendere. L'Inter, nel dettaglio, è diventata cinese nel momento in cui la Cina per espandere il proprio nome agevolava imprenditori che volessero investire all'estero. Fino al Covid, quando il Governo ha messo uno stop, dettando nuove regole che hanno portato imprenditori cinesi a fare altre scelte. Non possiamo dire che questa proprietà non abbia investito in giocatori: ha speso tanto, non dimentichiamo che l'acquisto più costoso della storia, Lukaku nel 2019, lo hanno fatto loro. Siamo in un momento di difficoltà generale".