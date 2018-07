Francesco Molinari, entrato nella storia dello sport italiano vincendo l'Open Championship, golfista di fede interista, risponde così, come riporta repubblica.it, ai complimenti dell'Inter per la sua vittoria nel Major: "Dopo il trionfo ottenuto nel BMW PGA Championship ho capito che ce l'avrei fatta. Adesso non voglio fermarmi, ci sono tanti obiettivi da portare a termine. Tra questi la Ryder Cup di Parigi, dove l'Europa deve tornare a vincere. Nei miei pensieri ci sono anche le Olimpiadi di Tokyo 2020, dove voglio far bene. Andare a San Siro col trofeo? Lo spero. Sono tanti i posti dove vorrei portarlo".