Conte e l'Inter salutano anche la Coppa Italia e adesso non resta che il campionato nelle ambizioni dei nerazzurri. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che si esprime anche sullo scontro verbale avvenuto tra il tecnico salentino e il presidente della Juventus, Andrea Agnelli.



“All’Inter non resta che il campionato. Conte ha completato il suo non glorioso triplete: cacciato da tre coppe su tre. Gli è toccato anche beccarsi con la sua vecchia dirigenza, cui aveva rinsegnato a vincere. Un teatrino imbarazzante, per tutti”.