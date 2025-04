Inter, il turnover scientifico di Inzaghi: solo una volta in stagione ha confermato lo stesso 11

La strada per "vincere tutto" in casa Inter è ovviamente ancora molto lunga. Avere "l'ambizione di poter credere di poter vincere tutto" per usare le parole pronunciate dal presidente e amministratore delegato Beppe Marotta è la via maestra che la squadra dovrà seguire ma rispetto al passato e ad altre annate magiche quella di Simone Inzaghi è una gestione completamente differente del gruppo. La parola chiave non è più "certezza" ma "turnover" che in questa annata è diventato quasi scientifico.



LE CANTILENE NON ESISTONO PIU' - I tifosi storici ricorderanno la cantilena dell'Inter di Herrera "Sarti-Burgnich-Facchetti...", quelli più recenti ricordano lo "Julio Cesar-Maicon-Lucio-Samuel..." dell'Inter del Triplete e ancora perfino un "Handanovic-Skriniar-De Vrij-Bastoni..." dello scudetto di Antonio Conte. Squadre vincenti, squadre che hanno fatto la storia passata e recente interista, ma che erano fondate su un'ossatura intoccabile, con al limite uno o due cambi e quasi mai nelle partite più importanti al netto di infortuni o squalifiche. Oggi quelle cantilene non esistono più.







SOLO UNA VOLTA LO STESSO 11 - Anche l'Inter di Simone Inzaghi, inevitabilmente e chiaramente, ha un suo 11 tipo che, sulla carta, potrebbe rappresentare la formazione ideale da far scendere in campo. Eppure in questa lunghissima stagione l'allenatore piacentino soltanto in una singola occasione ha confermato lo stesso 11 titolare in due partite consecutive. È accaduto a cavallo fra l'ultima gara del 2024 contro il Cagliari in trasferta in Sardegna e la prima gara di gennaio 2025, la semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Atalanta giocata a Riyad.



TURNOVER SCIENTIFICO - Le motivazioni come sempre accade in questi casi sono molteplici e l'essere in corsa su così tanti fronti è ovviamente una delle cause di questo turnover quasi scientifico. L'obiettivo di Inzaghi è stato fin dall'inizio quello di evitare infortuni muscolari lunghi che privassero la squadra di alternative. La crescita incredibile del numero di partite da giocare rispetto al passato - non solo per i club con la nuova super-Champions League, la Supercoppa a 4 squadre e la Coppa Italia con andata e ritorno in semifinale, ma anche per le nazionali - obbliga gli allenatori a scelte forzate che spesso compromettono la possibilità di forzare l'impiego dei titolarissimi.



I DUE JOLLY E I DUE RUOLI PIU' SWITCHATI - Ci sono in particolare due zone del campo dove, anche grazie all'abbondanza di alternative credibili, Inzaghi ha insistito maggiormente su cambi e turnover. I due jolly sono stati Carlos Augusto e Yann Aurel Bisseck che hanno fornito, di partita in partita, delle alternative credibili nei due ruoli in cui Inzaghi ha spinto sulla gestione del minutaggio: difesa ed esterni. L'alternanza con Dimarco e Bastoni del primo, con Pavard, Acerbi e perfino Dumfries (sfruttando Darmian) del secondo sono state le chiavi più utilizzate da Inzaghi per le proprie svolte tattiche, molto di più del tanto chiacchierato "centrocampo lungo". I risultati, almeno per ora sono tutti dalla sua parte e, in vista della gara contro il Cagliari e del ritorno di Champions contro il Bayern, la strategia non cambierà. Basta cantilene, se l'Inter vincerà davvero tutto, sarà un successo di tutti non solo di "Sommer-Pavard-Acerbi-Bastoni...".