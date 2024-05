Inter, il Valencia punta Satriano: primo sondaggio

L'riparte dopo la festa per il 20esimo Scudetto e prepara le prime mosse di mercato per la stagione 2024/25. Dopo gli affari a parametro zero già definiti,, Marotta, Ausilio e Baccin lavorano al portiere del futuro., classe 1999 dell'è il nome prescelto e le risorse per arrivare airichiesti dal club brasiliano possono arrivare dal rendimento dei giocatori in prestito.- Tra questi c'è, attaccante classe 2001 urugaiano che sta ben figurando nel, squadra rivelazione in Ligue 1. Le presenze complessive in stagione sono 33 (30 in campionato, 3 in Coppa di Francia) con 6 gol messi a segno (4 in Ligue 1, 2 in Coppa) e 4 assist.

- Un rendimento che ha attirato le prime pretendenti, in Italia ma anche all'estero. Soprattutto in Spagna: come rivelato da Marca infatti, ilè fortemente interessato a Satriano e ha già effettuato un primo sondaggio. L'Inter riflette, potrebbe decidere di cederlo a titolo definitivo per fare cassa e puntare a Bento.