Alle spalle di Mauro Icardi si muove un mondo, una vasta serie di soluzioni che impone a Spalletti scelte drastiche ed esclusioni eccellenti. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Nel tennis sarebbe la terra di nessuno, nel calcio potremmo chiamarla la terra di mezzo, senza che nessuno ci colga riferimenti particolare. È lì che l’Inter ha deciso cambiare marcia per far male agli avversari, è sulla trequarti che Luciano Spalletti ha aggiunto un po’ di tutto a quel cous cous che è l’Inter. Ingredienti tanti, idee svariate, chiarezza ancora poca. Ma c’è da scegliere proprio perché l’Inter ha deciso di scegliere. Beata abbondanza, il modulo con la difesa a tre di fatto spalanca le porte a una trequarti con due posti disponibili. E in cinque fanno la fila, ognuno mettendo a disposizione le proprie caratteristiche. Da Nainggolan a Perisic, da Politano a Keita passando per Lautaro: Spalletti deve pescare nel mazzo, abbinando qualità e quantità a seconda dell’avversario”.