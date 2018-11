Zhang pensa alla crescita dell'Inter e per questo motivo prenderà come esempio il Tottenham, domani sera avversaria in Champions. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come la trasferta di Londra sarà per i nerazzurri anche un'occasione di confronto.



“Fra i vari possibili esempi di crescita e consolidamento ad alto livello europeo, quello degli Spurs è uno decisamente credibile. Anche per questo, la trasferta dell’Inter di oggi sarà per i dirigenti nerazzurri anche una occasione di confronto con un club che ha già compiuto qualche passo in più su una strada simile a quella tracciata dal neopresidente Zhang. Così i contatti fra le due società non si limiteranno al consueto pranzo ufficiale pre-gara, ma Steven Zhang e la squadra dirigenziale hanno messo in agenda anche una visita al cantiere del «nuovo White Hart Lane», l’impianto avveniristico che avrebbe dovuto ospitare gli Spurs già dall’inizio di questa stagione. L’Inter, che in passato aveva già studiato la struttura del centro sportivo di Enfield, da una parte osserverà il campo retrattile, il corridoio trasparente per l’accesso al campo, le tribune con poltrone riscaldate, dall’altra si farà raccontare nel dettaglio le difficoltà e i ritardi che hanno fatto sì che tutte le gare del 2018 si giocassero a Wembley”.