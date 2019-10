Cristian Stellini, vice di Antonio Conte, ha così parlato delle condizioni di Stefano Sensi in conferenza stampa: "Faremo una valutazione domani. Con le giuste precauzioni cercheremo di portarlo in condizioni ottimali nel più breve tempo possibile, per giocare partite come quella di mercoledì. Non sono in grado di fare una previsione, diciamo che i primi 70' della squadra sono stati di grande valore e complimenti a chi ha giocato al suo posto. Non è solo questione di uomini ma di lucidità, di squadra".