Cristian Stellini, vice-allenatore di Antonio Conte (influenzato), ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del successo contro il Sassuolo: "Antonio è un po' provato, aveva già un po' di febbre. Ha qualche problema intestinale, ma per fortuna non è stato lontano dal campo".



SULLA PARTITA - "Veniamo dal periodo delle nazionali, riprendere il cammino non è mai facile, specie quando hai tanti giocatori che rientrano tardi. Tutte le squadre hanno difficoltà, le nostre sono arrivate dopo il 70'. Abbiamo dominato per settanta minuti, segnando 4 gol con gli attaccanti, poi c'è stato un blackout che verrà analizzato. Lavoreremo anche su questo".



SULLA RIMONTA SUBITA - "Sono venute meno le energie, il Sassuolo ha alzato i ritmi. Non siamo riusciti a portare la palla nella metà campo avversaria, essendo molto aperti ci siamo trovati scoperti. Si tratta di energie mentali, non solo fisiche. Dobbiamo essere bravi ad affrontare il finale di gara con lucidità e calma".



Intervenuto in conferenza stampa, invece, Stellini ha dichiarato: "Sensi? Valuteremo domani, con le giuste precauzioni lo porteremo in condizioni ottimali per la partita di mercoledì. Non sono in grado di fare una previsione, i primi 70' della squadra sono stati comunque di valore".