Simonesqualificato, così nel post partita diparla Massimiliano, il suo vice: "L'Empoli è una squadra pericolosa. Bisognava saper soffrire. Siamo stati bravi per la gestione della palla. E felicissimi per i gol in "più" di D'Ambrosio e Dimarco, oltre a quelli di Dzeko e Lautaro. Oggi c'è stata una risposta, ma ce ne vorranno altre. Tutte le partite sono importanti e tutti dovranno farsi trovare pronti".Squadra stanca? Cerchiamo di evitarlo. Stravolgere le squadre in Italia non è possibile"."Lautaro? Ha cercato il gol. Ovvio che da lui ci si aspetta anche qualcosa in più, speriamo si sia tenuto il gol per le prossime partite. Ma ha fatto un'ottima partita. Speriamo che continui a crescere. Da lui ci aspettiamo tanto. L'anno scorso c'era la ricerca costante di un attaccante fisico, noi abbiamo tenuto lo stesso modulo, ma il gioco è cambiato in corsa".- "Siamo all'Inter e sappiamo che i risultati devono arrivare immediatamente, è una situazione diversa rispetto alla Lazio. Vogliamo ritrovare immediatamente le posizioni che ci competono, e comunque siamo lassù. Il gioco va bene, può capitare di perdere un po' di equilibrio ma faremo eventualmente degli aggiustamenti"."E' uno che sa giocare tra le linee, come Correa. Alexis ha lo spostamento rapido, oggi con D'Ambrosio ha fatto una giocata da fuoriclasse assoluto. Oggi la squadra ha prodotto e con vari giocatori. Lui ci può dare quella imprevedibilità che serve".