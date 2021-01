Cristian Stellini, vice-allenatore dell'Inter, ha parlato a Dazn al termine della vittoria sul Benevento: "Non mi occupo di mercato, noi siamo contentissimi di Sanchez come di tutti gli altri. Sono tutti coinvolti nel gioco per raggiungere gli obiettivi".



SU ERIKSEN - "Mi è piaciuto tantissimo, in particolar modo tutta la squadra. Si sta adattando bene a questo ruolo, serve intelligenza tattica e in settimana si sta applicando molto. Sta avendo le opportunità per dimostrare il suo valore, sta usando bene la sua intelligenza. Ci aspettiamo che, giocando con più continuità, migliori di partita in partita. Si sta adattando bene in questo ruolo, anche in una fase in cui non era abituato a lavorare, come in quella difensiva. Siamo molto contenti, è una risorsa su cui abbiamo lavorato molto, ce lo teniamo stretto perché è un giocatore di alto livello".



SULL'ASSENZA DI CONTE - "I ragazzi sanno bene cosa fare, anche oggi sentivano echeggiare nelle orecchie la sua voce".