C'è sempre il West Ham su Gabigol, attaccante rientrato all'Inter dopo il prestito al Santos. Come riporta Sky Sport, quella che porta agli Hammers è al momento la pista più calda per il classe '96o, che dovrà però ottenere il permesso di lavoro necessario per giocare in Premier League. In caso contrario, il suo futuro può essere di nuovo in Brasile.