All’Inter devono aver trascorso un lunedì turbolento e hanno fatto di tutto per renderlo notoperché il messaggio portato dalla triade composta dal presidente, Antonello e Marotta ha generato tutt’altro che entusiasmo., questa la richiesta della società ai calciatori, che hanno preso tempo. Intanto, con a sostegno una giustificazione non del tutto convincente: “È stata una scelta societaria”.Ma due ore prima di annullarla, la stessa società, aveva scelto orario e luogo della conferenza di Conte.Probabilmente la spiegazione dell’Inter è incompleta., eliminando il problema alla base. Torchiato da decine di domande sulla società e sugli stipendi, come più volte accaduto in passato. Ma a questo punto un’altra domanda sorge spontanea:Di fronte a questo quesito, l’Inter prende tempo.