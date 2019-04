Cancellare un ricordo doloroso, segnante, con l'allegria e la gioia che solo il calcio sa regalare. Questa è l'dea venuta agli psicologi del Ministero dell'Istruzione, che coinvolge gli studenti di Crema, della scuola Vailati, tenuti in ostaggio sul bus dirottato il 20 marzo scorso. I ragazzi, ma non solo loro (anche insegnanti e collaboratori scolastici parteciperanno), sono stati invitato dall'Inter ad assistere al match che i nerazzurri giocheranno domenica pomeriggio contro l'Atalanta. Una giornata di divertimento per provare a rendere sbiadito il ricordo negativo di poche settimane fa.