DeVrij a terra dopo l’infortunio muscolare. pic.twitter.com/vFcBbs9OGe — Alessandro (@90ordnasselA) November 13, 2021

che ha lasciato il ritiro della nazionale italiana per un problema muscolare senza aver giocato contro la Svizzera eche ha abbandonato il ritiro di quello della Bosnia prima del ko odierno contro la Finlandia,perché nei minuti finali della gara pareggiata per 2-2 dall'Olanda contro il Montenegro (e che ha messo a rischio la partecipazione ai prossimi Mondiali degli Oranje)Già nelle battute finali della gara con l'Olanda ancora in vantaggio per 2-0per "tirare" i muscoli posteriori della gamba. Poco dopo il gol del 2-2 di Vujnovic, tuttavia,(al suo posto è entrato De Ligt). L'ex Lazio ha poi raggiunto la panchina sulle sue gambe, ma l'apprensione, per l'Inter cresce, soprattutto in vista della prossima sfida di campionato contro il Napoli.- Al termine dell'incontro, il ct olandeseconferma a NOS il problema di De Vrij: "Penso sia fuori discussione che De Vrij giochi martedì con la Norvegia".​