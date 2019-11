Brutte notizie per Antonio Conte, che in questo periodo di emergenza per via di infortuni potrebbe perdere anche Nicolò Barella. Il centrocampista dell'Inter è uscito dal campo nel corso della sfida contro il Torino dopo aver accusato un forte dolore al ginocchio: “Ho sentito tac”, ha spiegato a Conte uscendo dal rettangolo di gioco, come riporta Dazn. Una notizia che tiene in apprensione i nerazzurri, che mercoledì affronteranno lo Slavia Praga in Champions in una partita da dentro o fuori.