Il fondo Bain Capital è pronto a versare 250 milioni di euro al gruppo Suning, per la gestione dell'Inter. Che rischi ci sono però in questa operazione? La Gazzetta dello Sport lo ha chiesto a Claudio Sottoriva, professore di Economia Aziendale all'Università Cattolica di Milano, secondo cui se l'Inter non dovesse riuscire a rispettare gli accordi e le scadenze, il fondo rientrerebbe del proprio credito attraverso l'esercizio del pegno sulle azioni del club, una situazione simile a quella vista al Milan col fondo Elliott.