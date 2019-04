Secondo La Gazzetta dello Sport, l'Inter nei prossimi giorni con una dichiarazione ufficiale del giocatore annuncerà l'acquisto di Diego Godin, primo colpo per giugno. Il difensore dell'Atlético Madrid sarà nerazzurro come previsto, mentre andrà via Miranda con il Monaco in pole position; verso la permanenza sia Ranocchia che Skriniar, si legge.