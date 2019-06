Presente, ma anche futuro. Piero Ausilio e Beppe Marotta stanno lavorando per costruire la nuova Inter di Antonio Conte. Come raccolto in questi giorni da calciomercato.com, i dirigenti nerazzurri sono vicini a chiudere il colpo Étienne Youte Kinkoue con il Troyes. Il difensore classe 2002 è considerato dalla società un profilo su cui puntare soprattutto in vista del futuro. È uno dei giovani più interessanti in Europa a livello di Under 17. L’Inter sta limando gli ultimi dettagli dell’operazione: l’accordo è a un passo, anche sui premi per l’eventuale passaggio in prima squadra. La trattativa è vicina alla chiusura, Ausilio continua a lavorare per la nuova Inter di Conte.



NEL VIDEO TUTTI I DETTAGLI DELLA TRATTATIVA PER KINKOUE: L’INTER È FIDUCIOSA