Sono iniziate le riprese del documentario che racconterà la vita di Adriano. Dal titolo “Adriano The Emperor”, ripercorrerà l'intera vita calcistica dell’ex Inter. Dall’addio a Vila Cruzeiro, la sua favela nella Zona Nord di Rio de Janeiro, fino al trasferimento in Italia dove è diventato uno degli attaccanti più forti in circolazione. Il brasiliano racconterà tutto in prima persona, spaziando dalle sue gesta in campo a quelle fuori dal rettangolo verde con gli alti e i bassi che hanno caratterizzato la sua vita. “Non vedo l’ora di vederlo finito. Nella prima registrazione mi sono già commosso, neanche immagino come reagirò quando sarà ponto”, ha detto Adriano.