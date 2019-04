Finale di stagione per l'Inter con la testa proiettata al ritorno in Champions League, ma già si pensa alla prossima stagione e alla maglia che indosseranno i nerazzurri. Atteso per metà maggio il lancio ufficiale della divisa 2019/20 che, come consuetudine, potrebbe essere impiegata in uno degli ultimi match casalinghi, ma lontano dall'Italia la maglia... è già in vendita! Il noto portale specializzato in anticipazioni footyheadlines.com pubblica alcune immagini arrivate da un Nike store in Australia, nel quale la nuova maglia dell'Inter e quella del Barcellona sono già esposte alla vendita.