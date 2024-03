Inter in campo alla vigilia di Madrid: le ultime da Appiano Gentile

Giorno di vigilia per l'Inter, che mercoledì sera gioca a Madrid contro l'Atletico il ritorno degli ottavi di finale in Champions League. Si parte dall'1-0 dell'andata a San Siro, decisa da un gol di Marko Arnautovic. L'attaccante austriaco si è infortunato a Bologna così come l'esterno sinistro brasiliano Carlos Augusto, entrambi assenti al pari degli altri infortunati Sensi e Cuadrado.



IL PROGRAMMA - Oggi l'Inter si allena ad Appiano Gentile alle ore 11:30, in contemporanea con la seduta di rifinitura dell'Atletico Madrid alla Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda. Il tecnico argentino Diego Pablo Simeone parla alle ore 14:00 allo Stadio Cívitas Metropolitano, dove alle ore 19:00 è prevista la conferenza stampa dell'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi.



LA PROBABILE FORMAZIONE - Gli unici dubbi sono Acerbi o de Vrij al centro della difesa e Darmian o Dumfries sulla fascia destra. Per il resto davanti a Sommer i "braccetti" Pavard e Bastoni, con Dimarco a sinistra. In mezzo al campo Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu. In attacco la premiata ditta Lautaro-Thuram. Occhio ai cartellini: diffidati Asllani, Frattesi, Mkhitaryan e Lautaro. I primi due partono dalla panchina. Dall'altra parte Simeone recupera Griezmann in attacco, ma non Gimenez in difesa.