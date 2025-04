Inter, in Champions è davvero l'anno buono. Il dato "fortunato" che distacca Arsenal, PSG e Barcellona

Redazione Calciomercato

Le righe che seguono sono, a quelli del, a quelli del "eh ma ci sono ancora gli"; insomma a tutti coloro i quali piace continuare. Nel mentreperò continua a macinare chilometri e risultati in Champions League e l'eliminazione dei futuri campioni di Germania delè un attestato non solo di forza - l'ennesimo - della squadra di Inzaghi, ma anche di quanto sostanziale equilibrio ci sia stato in questa nuova edizione della Champions League.che negli ultimi anni avevamo indicato a turno nel Real Madrid o nel Manchester City - guarda caso le ultime due campionesse -Interpretato prima daldi Slot schiantatosi sul muro Donnaruma; e poi giocoforza dal solito, il cui calcio stanco di Ancelotti è stato però smascherato dalla brillantezza dell'di Arteta, finalmente competitivo anche nella principale coppa europea.

E così è rimasta un'inglese, una francese, una spagnola e un'italiana, come nell'inizio di certe barzellette. Qui, che dal canto suo vanta in questa competizione un dato statistico che non piacerà agli scaramantici, ma sembra indicare una certa tendenza. Almeno per chi crede - come il sottoscritto - a quella teoria non tangibile ma respirabile, a quelleSe per settimane infatti si è andato narrando sulle principali testate sportive nazionali deldell'Inter e sulla sua capacità di concedere pochissimi gol in Europa,. A fornircelo è OPTA nell'elaborazione degli '', ossia l'indicatore che rappresenta la probabilità che un tiro si tramuti in goal subito.

sull'analisi di tutte le partite giocate in questa edizione di Champions League da ciascuna squadra; e dall'analisi appunto dei tiri concessi in zone pericolose, che ritradotti in linguaggio più semplice possiamo indicare come le situazioni di alto pericolo per il portiere; quelle che fanno tremare i tifosi sulla sedia per intenderci., ma al tempo stesso gli 'Expected Goal Against' ci dicono che i nerazzurri avrebbero teoricamente dovuto subire molte più reti.incontrate dai nerazzurri, per un bilancio che al netto delle 5 reti incassate mette appunto la squadra di Inzaghi a un differenziale di -8.13.

Insomma, secondo la statistica applicata alledalla difesa nerazzurra, l'Inter. Un'anomalia piuttosto ampia. I nerazzurri sono per distacco la squadra con il miglior dato di questa edizione, anche tra quelle effettivamente già fuori dai giochi.t'.Per intenderci: ha subito solo 3 gol 'e mezzo' in meno di quelli che avrebbe dovuto subire. Insomma, una statistica piuttosto interessante, specie se a chiudere questa analisi andiamo a guardareI catalani, avversari dell'Inter in semifinale, hanno concesso fin qui un totale di 17 gol. Il loro dato degli 'Expected Goal Against' indica un 18.56, confermandoci come in sostanza il Barca abbia incassato più o meno le reti che avrebbe dovuto incassare (un gol e mezzo in meno). La stessa identica cosa per il PSG, che con il suo 13.55 alla voce 'Expected Goal Against' e i 14 gol realmente subiti in tutta la competizione, ha addirittura un differenziale positivo, ossia il PSG ha concesso 'mezzo gol' in più di quanto avrebbe dovuto fare secondo l’analisi statistica delle sue partite.

Per quanto il calcio non sia chiaramente materia in cui la matematica dice tutto - anzi - quel che rimane è una statistica interpretabile, appunto, comedelle stagioni in cui oltre all'evidente forza e valore del collettivo messo insieme dalla società e ben guidato da Simone Inzaghi, convive ancheQuella caratteristica fondamentale per cui non esiste allenamento ma solo l'allineamento: pianeti, dei e divinità varie. L'intangibile che diventa realtà dei fatti.